Začal Apple dávat v distribuci svých produktů přednost svým vlastním prodejnám?

Musím říct, že pokud v Apple Store ve Vídni zrovna nenarazíte na aktivního jedince, který vás bude buzerovat s tím, že máte mít respirátor nasazený od očí po krk, jedná se o obchod, ve kterém mají skutečně vše, co Apple nabízí. Zatímco ještě před pár měsíci jste neměli možnost vyzkoušet například Mac Pro a XDR Display, aktuálně jej tam již mají a můžete si s ním hrát dle libosti. Stejně tak máte možnost si prohlédnout nové iMacy ve všech barvách a nutno uznat, že na živo vypadají skutečně mnohem lépe, než na obrázcích a nemohou pohoršovat snad nikoho.

To, co mě však během víkendové návštěvy Apple Store ve Vídni zaujalo nejvíc je fakt, že zatímco čekací doba na AirTagy u běžných prodejců se pohybuje v týdnech, v Apple Store jich mají v podstatě neomezené množství. V nabídce nechybí veškeré barevné varianty klíčenek a poutek nebo také klíčenky od výrobců třetích stran. Zatímco dříve platilo pravidlo, že Apple distribuoval produkty mezi Apple Store, online Apple Store, APR a odstatní prodejce tak nějak rovnoměrně, poslední dobou se zdá, že například u AirPods nebo AirTagů to příliš neplatí, a tak zatímco ve Vídni si můžete dnes koupit skutečně cokoli, co má Apple ve své nabídce s výjimkou CTO konfigurací počítačů, tak u klasických prodejců se na některé produkty doslova stojí řada.

Fotogalerie Apple Store viden AirTag apple store apple store airtag Apple arcade +7 Fotek Apple arcade apple store apple music iMac apple store Apple Store iMac Apple store ve vidni MacPro apple store Vstoupit do galerie

Uvidíme, zda tento trend nesouvisí pouze s problémy s distribucí způsobenými aktuální situací anebo zda Apple skutečně bude své Apple Story a online Apple Story upřednostňovat před ostatními prodejci. Každopádně pokud to máte do Vídně kousek a je něco, co chcete hned teď, pak je zde možnost, jak to hned teď mít, i když to u nás nejde sehnat. Před tím, než vyrazíte do Rakouska nebo do Německa, pokud máte místní Apple Story blíž, se nezapomeňte podívat na skladové zásoby produktů přímo na oficiálních stránkách Applu pro danou krajinu.