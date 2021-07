Podívejte se, jak se hrálo Call of Duty na Nokii N-Gage

Nokia N-Gage byla jakýmsi předchůdcem handheldových konzolí ve vaší kapse. Tento telefon byl svého času snem každého hráče. Na této Nokii jste si dokázali parádně zahrát za předpokladu, že hra nebyla příliš náročná. To ovšem neplatí o Call of Duty, které právě do této kategorie nepatřilo, a vývojáři si ukousli s tímto titulem větší sousto, než by bývalo bylo zdrávo. Na první pohled je tento titul opravdu velmi špatně hratelný. Ovšem mít v mobilu takovou hru byla před léty frajeřina. Odkaz naleznete pod odstavcem.