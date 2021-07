Na trh se pomalu ale jistě chystají monitory, které ocení převážně profesionální hráči. Na trhu již v současné době naleznete 360Hz monitory. Acer Nitro XV2 pak nabízí dokonce 390Hz. Společnosti LG Display a AU Optroincs se ale nechaly slyšet, že vyvíjejí 480Hz panely. Oba mají mít FHD rozlišení. V případě LG má pak jít o úhlopříčku 24,5″. Nic více není známo. Jen to, že by měly přijít do prodeje příští rok.