Unboxing v první dojmy z MagSafe Battery Packu v podání LsA

Když Apple světu představil na začátku minulého týdne zničehonic dlouho očekávaný MagSafe Battery Pack nebo chcete-li přídavnou MagSafe baterii pro iPhony 12 (Pro), nejenže tím své uživatele překvapil, ale mnohé z nich velmi potěšil. Po podobném příslušenství totiž mnozí volali prakticky od uvedení „dvanáctek“ na trh, jelikož vzhledem k nasazení MagSafe na jejich záda přímo vybízelo. Tato volání se sice naplnila dobrého třičtvrtě roku po odhalení telefonů, ale i tak jsme nesmírně rádi, že máme tuto novinku (konečně) v redakci a můžeme se s vámi podělit o náš unboxing a hlavně pak první dojmy. Recenzi této vychytávky pro vás pak chystáme na nejbližší dny.

Krabička MagSafe Battery Packu není ve své podstatě ničím příliš zajímavá. Designově se totiž jedná o starou známou a Applem léta používanou klasiku, ve které kromě samotné baterie nenaleznete již nic. Vše důležité je totiž natištěno na zadní straně krabičky, díky čemuž se Apple mohl vyhnout tištění manuálů. Pro některé z vás pak možná bude malým překvapením, že v krabičce není ani nabíjecí kabel. Apple tedy evidentně spoléhá na to, že u sebe mít nějaký určitě budete, což je pochopitelné.

Ještě než se pustíme do prvního hodnocení MagSafe Battery Packu, musím zdůraznit, že se jedná jen o první dojmy a pocity z něj nabyté po pár desítkách minut s ním v ruce. Rozhodně tedy následující řádky nevnímejte jako recenzi, která má za cíl objektivně a především pak komplexně zhodnotit produkt z hlediska funkčnosti. Toho totiž samozřejmě po pár desítkách minut schopen nejsem. Jaký tedy ale MagSafe Battery Pack „na první dobrou“ je?

Z hlediska zpracování je novinka opravdu povedená. Na můj vkus je sice poměrně tlustá, zato je však poměrně lehká a hlavně v ruce opravdu příjemná. Že se poměrně rychle špiní je pak asi vzhledem k tomu, že je bílá jasné asi každému. Co mi na ní přijde super je to, jak silně se dokáže přichytit k zádům iPhonu. Magnetické spojení mezi ní a telefonem je totiž skutečně extrémní, díky čemuž se nemusíte bát toho, že by vám baterka při manipulaci s iPhonem padala. Ani opakované vložení a vyjmutí z kapsy jí neodpojilo, což však samozřejmě může být u každého jinak a záleží třeba i na střihu kalhot či materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (a tedy jak dobře či špatně v nich MagSafe klouže).

Nebudu vám lhát – iPhone po nacvaknutí MagSafe baterie do tloušťky nabude opravdu dost. Subjektivně bych dokonce řekl, že i o poznání víckrát, než jen dvakrát, jak na internetu koluje. Abych však byl upřímný, osobně mi to absolutně nevadí. Telefon se totiž i s připnutým „batohem“ na zádech drží velmi dobře a to jak díky materiálu, ze kterého je novinka vyrobena, tak i díky jejím zaobleným hranám. Dokonce bych se nebál říci ani to, že se MagSafe Battery Pack na iPhonu drží v ruce lépe než dřívější Smart Battery Casy s integrovanou baterií. Potěšujícím zjištěním pak bylo to, že kromě podpory bezdrátového nabíjení AirPods (o které se jsme vás informovali před pár dny) lze přes novinku nabíjet i starší iPhony s podporou Qi. Jasně, nejedná se v žádném případě o komfort, ale lepší něco, nežli nic.

Zatímco do hodnocení rychlosti nabíjení iPhonu se ještě pouštět nechci, výtku k nabíjení samotného Battery Packu si prostě neodpustím. Abych byl upřímný, zkrátka mi nejde do hlavy, proč Apple nevnukl novince podporu bezdrátového nabíjení , které by u ní bylo naprosto skvělé. Někteří z vás teď možná namítnou, že podporu bezdrátu u novinky je, ale na to musím říci, že nabíjet Battery Pack reverzně přes iPhone 12 je z hlediska využitelnosti zkrátka a dobře úplně jinde než jen položit Battery Pack na klasickou nabíjecí podložku a pak už jen čekat.

Mám-li tedy být po prvních desítkách minut s MagSafe Battery Packem upřímný, mám z něj zatím rozporuplné pocity. Jasně, jedná se o líbivé a bezesporu užitečné příslušenství k iPhonu 12, ale na druhou stranu mu zkrátka nelze odpárat pár neduhů, které jsou přinejmenším zvláštní a člověk zkrátka nechápe, proč tomu tak je. Ale kdo ví, třeba novince přeci jen přijdu v následujících hodinách a dnech na chuť daleko více a zvláštnosti, které mě nyní přivádí do rozpaků, zapomenu.

