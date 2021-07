NASA začíná s výzkumem. Perseverance se připravuje na sběr hornin

Na Marsu bude „živo“. NASA připravuje rover Perseverance na první odběr vzorků hornin, který potrvá přibližně 11 dní. Stroj vzorky roztřídí a hermeticky zapečetí. Sběr hornin bude zahrnovat použití spousty zařízení, které jsou umístěny na palubě roveru. Snad vše proběhne bez potíží.

The hunt for signs of Martian life has begun for @NASAPersevere. After testing various instruments on its robotic arm, the rover is now probing rocks and dust for evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/nYaamjnmIH pic.twitter.com/9ewgx47CK0

— NASA JPL (@NASAJPL) July 20, 2021