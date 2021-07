Start hromadné výroby AirPods 3 je za dveřmi

Příchod nové generace sluchátek AirPods na podzim letošního roku je prakticky jistý. Potvrzují ho totiž jak prakticky všechny důvěryhodné zdroje, tak i nynější zprávy z dodavatelského řetězce, dle kterých hromadná výroba AirPods 3 odstartuje už v srpnu. Apple by tak měl mít relativně dost času na to, aby si na podzim tuto žhavou novinku nachystal v dostatečném množství a před Vánoci jí díky tomu mohl prodávat ve velkém.

O příchodu nových AirPods se hovoří prakticky od začátku letoška s tím, že termín jejich představení a vlastně i spuštění výroby jsme slyšeli již několikrát. Apple se však své plány rozhodl nakonec vždy odpískat například kvůli obavám z nízké prodejnosti zapříčiněné koronavirem či kvůli potenciálním problémům v dodavatelském řetězci. Jak se však nyní zdá, mělo by být konečně vyhráno a představení nové generace těchto mimořádně oblíbených sluchátek, ke kterému dojde pravděpodobně v září, nestojí v cestě nic.

Co se týče novinek, které se u AirPods 3 očekávají, spekuluje se de facto jen o změně designu na ten, který je využíván u AirPods Pro (byť bez silikonových špuntů), a o prodloužení výdrže baterie. Zda se dočkáme lepšího zvuku je pak vzhledem k tomu, že si sluchátka zachovají i nadále svůj peckový typ velkou neznámou stejně jako to, zda jim Apple vnukne nějaké další zajímavé funkce “navíc”. Otazníky visí i nad cenou, která by však měla být z logiky věci kvůli snaze maximalizovat prodeje zachována alespoň na té úrovni, na které je nyní.