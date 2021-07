Apple začal prodávat síťové prvky s podporou HomeKitu

Společnost Apple nedávno do nabídky svého online Apple Storu přidala hned několik nových produktů. Tentokrát se jedná o příslušenství, které sice nepochází přímo z dílny Applu, určitě jej ale ve spojení s vašimi Apple produkty využijete. V oficiálním e-shopu společnosti Apple můžete nyní zakoupit síťový mesh systém od společnosti Linksys hned v několika různých provedeních.

Fotogalerie Mesh Linksys 4 Mesh Linksys 1 Mesh Linksys 3 Mesh Linksys 5 +2 Fotek Mesh Linksys2 Vstoupit do galerie

Vlastní routery a příslušenství pro internetové připojení domácností a kanceláří z vlastní dílny již Apple ve svém online Apple Storu nenabízí, můžete zde ale zakoupit příslušenství od jiných výrobců, a to včetně prvků mesh sítě od Linksyys. Mesh síťové prvky jsou užitečnými doplňky, které vám pomohou spolehlivě a kvalitně rozvést Wi-Fi signál po celém vaše bytě, kanceláři či domě. Mesh systémy od společnosti Linksys, které můžete nyní zakoupit v online Apple Storu, jsou navržené tak, aby se plně přizpůsobily nejen nejnovějším standardům (nabízí kompatibilitu s Wi-Fi 6), ale aby zvládly také poměrně velké nároky, ať už co se týče počtu zařízení, nebo způsobu zatížení. Výrobce uvádí, že mesh systémy Linksys bez problémů zvládnou streamování i online hraní na více než čtyřech desítkách zařízení v síti, a to s využitím technologie s názvem Intelligent Mesh.

Systém je pochopitelně kompatibilní s platformou HomeKit, na výběr máte mezi variantou s jedním, se dvěma a se třemi uzly. Za nejjednodušší variantu mesh systému od Linksys zaplatíte 6590 korun, za balení se dvěma uzly zaplatíte 9900 korun a varianta se třemi uzly vás vyjde na 12990 korun. Všechny produkty budou dostupné od 27. července. Systém Wi-Fi 6 mesh sítě Velop Linksys AX4200 zakoupíte na oficiálním e-shopu společnosti Apple.