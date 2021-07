Apple vydal Safari 14.1.2 pro macOS Catalina a Mojave. Co přináší?

Máte-li na svých Macích nainstalovaný macOS Catalina či Mojave namísto Big Suru například kvůli nekompatibilitě vašeho stroje s ním či jednoduše strachu z bugů, máme pro vás zajímavou zprávu. Apple totiž dnes v noci uvolnil update cílící právě na tyto dva starší systémy. Jedná se konkrétně o aktualizaci Safari a to s označením 14.1.2, která se zaměřuje na vylepšení zabezpečení a opravy chyb.

Podrobnosti ohledně toho, co update přesně za opravy přináší, zatím Apple na svých stránkách nezveřejnil, z čehož lze usuzovat, že se snaží dát uživatelům co nejvíce “bezpečného” času na aktualizaci, než detaily prozradí a tím je potenciálně ohrozí. Takřka 100% se totiž bude jednat o bezpečnostní chyby pravděpodobně opět ve WebKitu, skrze které jsou schopni šikovnější hackeři například nahrát do zařízení škodlivé kódy a tak podobně. Instalace bezpečnostní záplaty je tudíž rozhodně na místě, byť je jasné, že tento útok nějak extrémně rozšířený nebude.