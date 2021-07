Jste-li romantická duše, která ráda romantické filmy, udělá vám Netflix pravděpodobně radost. Na jedničce mezi videostreamovacími službami totiž přibyl romantický film Než jsem tě poznala (Me Before You). V hlavní roli uvidíte Emilii Clark a Sama Claflina. Snímek má na čsfd.cz 80 %.