Valve přichází s vlastní herní konzolí

Nintendo Switch dostává významnou konkurenci. Společnost Valve přichází s konzolí zvanou Steam Deck. Přední straně konzole bude vévodit 7palcový dotykový displej. Na bocích vedle displeje pak nalezneme ovládací prvky. Na konzoli poběží upravená verze SteamOS 3.0. Proton pak zajistí, aby valná většina her nepotřebovala port. Uživatel se pak jednoduše přihlásí na svůj Steam účet a konzole by měla rozjet prakticky každou méně náročnou hru. Steam Deck by měla vydržet na jedno nabití 2 až 8 hodiny. 40Wh baterie se pak bude nabíjet skrze USB-C. Technické specifikace naleznete níže.

Cena konzole bude v 64 GB variantě začínat na 419 euro, přičemž ale zde vlastník naleze pomalejší eMMC úložiště. Verze s 256 GB stojí 549 euro a již nabídne rychlejší eMMC úložiště. Za 512 GB variantu si zaplatíme 679 euro. Tato verze kromě rychlého úložiště nabídne rovněž speciální nelesknoucí povrchovou úpravu displeje. Konzole by měly dorazit k majitelům v prosinci. Rezervace začínají již dnes.