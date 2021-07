5 nejlepších parkovacích her na iPhone

Parkovací hry na iPhone jsou velmi populární – byť se to na první dobrou může zdát trošku zvláštní. Osobně jsem trendu parkovacích her nikdy příliš nerozuměl, každopádně ještě když jsem chodil do školy, tak jsem viděl, že je hraje mnoho spolužáků, a dokonce i spolužaček. Později jsem si jednu z parkovacích her nainstaloval a zjistil jsem, že se jedná o opravdu perfektní možnost pro odreagování. Někteří jedinci dokonce pomocí parkovacích her cvičí parkování do reálného života, což jsem se dozvěděl i od jednoho z instruktorů autoškoly, který parkovací hry doporučuje. Ať už se tedy chcete odreagovat či zlepšit své schopni v podélném parkování, tak se vám bude hodit níže uvedený seznam 5 skvělých parkovacích her pro iPhone.

Dr. Parking 4

Parkovací hra Dr. Parking 4 je již čtvrtým pokračováním této populární ságy. Součástí této hry je opravdu mnoho úrovní, které procvičí vaše parkovací schopnosti. Usednete za volant mnoha různých aut, se kterými budete muset zaparkovat na těch nejtěžších a nejmenších místech. Postupně se samozřejmě obtížnost hry neustále zvyšuje, takže vám projití každé úrovně zabere mnoho času. Překvapí vás skvělá grafika, možnost přizpůsobení pohledu, ale také režim více hráčů, ve kterém se můžete spojit s přáteli a parkovat společně. Dr. Parking 4 je k dispozici zdarma a má velmi kladná hodnocení-

Dr. Parking 4 stáhnete zde

Car Parking – Driving School

Jak už jsem zmínil v úvodu – kromě toho, že se u parkovacích her můžete skvěle odreagovat, tak mohou zároveň perfektně posloužit všem jedincům, kteří zrovna dělají autoškolu, popřípadě těm, kteří ji už mají a chtějí zlepšit své parkovací schopnosti. Ve hře Car Parking – Driving School usednete za více než 50 různých vozů, některé jsou malé, jiné zase velké – zkrátka a jednoduše tak, abyste se naučili parkovat se vším. Tato hra však není pouze o parkování, ale o všeobecném ježdění ve městě. Během hraní budete muset dodržovat předpisy a naučíte se poznávat více než 60 různých dopravních značek. Díky Car Parking – Driving School se tedy dostanete do provozu ještě před tím, než uděláte řidičák! Car Parking – Driving School je k dispozici zdarma a o skvělé kvalitě hovoří i mnohá hodnocení, která jsou velmi kladná.

Car Parking – Driving School stáhnete zde

Real Car Parking Master

Pokud hledáte parkovací hru, která nabídne skvěle propracovanou grafickou stránku, tak se vám rozhodně bude líbit Real Car Parking Master. Cílem této hry je, abyste se stali naprostými mistry v parkování. Tato hra nabídne opravdu velmi realistický požitek ze hry, navíc k tomu je nutné zmínit, že se veškeré úroveň neustále stávají složitějšími. V rámci hry Real Car Parking Master si můžete vybrat z mnoha různých pohledů. Přesunout se tak můžete například za auto, abyste se ze začátku lépe zorientovali, poté už můžete zůstat přímo v interiéru, jak je tomu i v reálném životě. Nechybí ani možnost aktivace parkovacích senzorů. Parkovat budete na různých místech, například u obchodu, v ulici či do garáže, a to ve dne či v noci a třeba i za deště.

Real Car Parking Master stáhnete zde

Parking Master Multiplayer

Patříte mezi jedince, kterým se parkovací hry líbí? A chtěli byste si jednu takovou zahrát společně s vašimi přáteli, abyste zažili tunu zábavy? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak pro vás mám skvělý tip – Parking Master Multiplayer. Jak už název hry napovídá, tak v této hře půjde primárně o to, abyste si zahráli společně s vícero hráči najednou. Součástí Parking Master Multiplayer je mnoho různých herních režimů, vybrat si pak můžete z více než 60 různých aut, která budete řídit. K dispozici jsou pak dvě obrovské mapy, v rámci kterých se budete prohánět a parkovat. Vyzkoušet si můžete také jízdu a parkování v horách s vozidlem, které má pohon na všechna čtyři kola. Nechybí pak více než 150 různých úrovní.

Parking Master Multiplayer stáhnete zde

Real Car Par Game 2019

Hledáte parkovací hru, ve které budete podrobeni těm nejtěžším parkovacím místům? Chtěli byste zažít opravdovou výzvu a zjistit, jak na tom jste s parkováním? Jestliže ano, tak je přesně pro vás určená hra Real Car Parking 2019. Tato hra má k dispozici nespočet dalších dílů, které se liší v letopočtu. Nejnovější s označením 2019 nabízí perfektní grafiku, nespočet úrovní a vozidel, společně s obrovskými výzvami. Při parkování si budete moci vybrat z vícero kamer, abyste zvládli i ty nejtěžší výzvy. V Real Car Parking 2019 se s vámi nikdo nebude mazat – ihned budete „vhozeni“ do virtuálního světa, který se však provozem a vším ostatním podobá tomu reálnému. Zvládnete to?

Real Car Park Game 2019 stáhnete zde