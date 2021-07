Viber a Snap přinášejí AR objektivy na vlastní platformu

Viber je jednou z nejoblíbenějších aplikací pro komunikaci. Nyní navíc přichází se vskutku zajímavou novinkou, která potěší nejednoho uživatele. Do programu totiž míří objektivy pro rozšířenou realitu (AR), a to díky partnerství se společnosti Snap Inc. Díky použití vývojových nástrojů od Snap jako Camera Kit, Creative Kit a Bitmoji se do Viberu podívají i zmiňované AR objektivy, které umožňují sdílení na Snapchat spolu s avatary Bitmoji.

Zdroj: Viber

Objektivy Viber Powered by Snap uživatelům Viberu nabídnou vůbec první videozáznamy a fotografie s podporou rozšířené reality. Novinka konkrétně nabídne 30 nových objektivů, a to včetně zvířecích masek a postav Viberu, podvodních objektivů, kočičích interakcí a spoustu dalších. Tady by to každopádně končit nemělo. Společnost plánuje přidat další 300 objektivů do konce letošního roku s tím, že další firmy budou mít možnost si na Viber přidat své vlastní exkluzivní objektivy. Federace World Wildlife, FC Barcelona a Světová zdravotnická organizace jsou mezi prvními partnery. Přizpůsobené objektivy by měly zvýšit interakci mezi uživateli a samotnou značkou.

To vše tedy bude dostupné v aplikaci Viber, která, jak už jsme zmínili výše, je nesmírně oblíbeným nástrojem pro komunikaci. Výhodou je navíc komplexní šifrování osobních i skupinových konverzací.

Zdroj: Viber

Objektivy Viber jsou skvělým doplňkem k již existujícím kolekcím nálepek, s jejíchž pomocí lze vizuálně vyjádřit názor při chatování. Zapojení Camera Kit, Bitmoji a Creative Kit je pak dalším způsobem, jak se vlastně samotný Viber může přiblížit lidem a usnadnit jim celou komunikaci.

Mezi nové funkce Viber patří:

Okamžitá rozšírená realita: Překryté obrázky a využití síly AR na dosah ruky

Překryté obrázky a využití síly AR na dosah ruky Filtry, které upoutají pozornost : Přidejte do svých vizuálů kreativní stránku

: Přidejte do svých vizuálů kreativní stránku Expresivní masky : Vyberte si z různých masek, které přesně sledují pohyby tváře uživatele

: Vyberte si z různých masek, které přesně sledují pohyby tváře uživatele Funkce zkrášlení: Vylepšete svoje obrázky realistickými nástroji. Tímto můžete zakomponovat například rtěnku, make-up, obarvit vlasy a další

Vylepšete svoje obrázky realistickými nástroji. Tímto můžete zakomponovat například rtěnku, make-up, obarvit vlasy a další Přizpůsobené bitmoji: Integrujte přizpůsobené bitmoji postavy do vašich videí i fotek

Tato verze aplikace pro iOS s novými funkcemi, stejně tak i beta verze pro Android v angličtině, budou k dispozici od 30. června letošního roku. Novinky budou dostupné v zemích jako Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Grónsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Lichtejštensko, Lucembursko, Maledivy, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené státy americké. V následujících měsících se pak nové funkce začnou objevovat i v dalších zemích, a to včetně České republiky či Slovenska.