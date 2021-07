V budoucnu se dočkáme pravděpodobně velmi zajímavého survival titulu. Hra Interlakes si dle vývojářů bere jako předlohu legendy jako Half-Life 2 a The Last of Us. Hráči se mohou těšit na volný pohyb v otevřeném světě a hledání zbraní či surovin. K dispozici bude také velké množství dopravních prostředků. Pokud se podíváte na níže umístěný gameplay, pravděpodobně vám připomene skvělou Válku světů. Jak se vám záběry líbí?