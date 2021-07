Společnost Blue Origin Jeffa Bezose obdržela v pondělí licenci na lety do vesmíru s lidmi. Federální letecký úřad (FAA) ji vydal v pondělí, přičemž platná je až do srpna. Využita bude již příští týden v úterý, kdy se zakladatel Amazonu vydá na let do výšky 106 kilometrů s vítězem aukce, bratrem a dvaaosmdesátiletou ženou. Před samotným letem vám samozřejmě nabídneme odkaz na živé vysílání.