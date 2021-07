5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (9. 7. 2021 – 11. 7. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Den nezávislosti: Nový útok

Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů Země. Studovali jsme ukořistěné mimozemské technologie, plány a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme se z předchozího boje o přežití i z cesty k našemu vítězství. Ale bude to stačit? Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Nebo nás před zánikem zachrání hlavně naše vynalézavost a důvtip? Jak je vůbec možné čelit vesmírné lodi, která k zaparkování potřebuje celý Atlantský oceán? Den nezávislosti režiséra Rolanda Emmericha před dvaceti lety nově vymezil žánr katastrofického filmu, přinesl nový typ celosvětové katastrofy a ohrožení veškerého lidstva. Nyní se vrací, aby dokončil to, co tenkrát započal. Souboj lidstva s brutálním, bezcitným a technologicky nadřazeným mimozemským nepřítelem bude buď vítězný, nebo poslední, protože v případě porážky žádný člověk nepřežije.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Den nezávislosti: Nový útok pořídíte zde.

Predátor

Arnold Schwarzenegger má jako major Dutch v Predátorovi vcelku rutinní úkol, vysvobodit několik amerických vojáků ze zajetí partyzánů uprostřed džungle. Nakonec se ale musí utkat s daleko tajemnějším a nebezpečnějším nepřítelem. On i jeho muži čelí děsivému mimozemšťanovi, který postaví americké hrdiny poprvé v životě před opravdový strach.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Predátor pořídíte zde.

Logan

Wolverine (nebo také Logan), je mutant, který má drápy na každé ruce. Díky nim může bojovat. K tomu se jeho jakékoliv rány na těle rychle regenerují, ale on tím pomaleji stárne. Momentálně žije osamělý život v době, kdy mutanti již téměř na světě vyhynuli. Dělá řidiče, ale často pije alkohol. Jednoho dne mu do limuzíny nastoupí mutant Pierce a chce, aby s ním spolupracoval. Logan Pierce odmítne, jelikož pozná, že to dobrý člověk. Vydá se za dalším z mutantů, Profesorem X (nebo také Charlesem). Jsou staří přátelé a Logan mu přivezl léky, bydlí společně na hranici s mužem jménem Caliban. Charles je těžce nemocný, trpí záchvaty a ztrácí paměť. Když má záchvat, paralyzuje to všechny lidi kolem něj. Caliban řekne Loganovi další den, že si všiml jeho pití a také, že se jeho rány hůře hojí než dříve. Snaží se mu pomoci, ale Logana to naštve. Přijde mu na telefon anonymní zpráva, že bude vyzvednut u motelu Svoboda. Na místo proto dojede. Objeví se tam žena Gabriela s malou dívkou Laurou. Gabriela mu řekne, že ví, že je Wolverine. Poprosí ho, aby je s dcerou Laurou odvezl pryč. Její přítel jí chce zabít a Lauru odvést. Dá mu za to 50 tisíc dolarů. On tedy souhlasí. Když pro ženu a Lauru další den přijede, Laura je pryč a Gabriela je mrtvá. Odjede zpět domů, ale přijede tam za ním Pierce. Řekne mu, že chce Lauru. Najednou někdo Pierce bouchne do hlavy. On upadne a za ním stojí Laura. Charles se s ní seznámí a vezme jí dovnitř, zjistí, že je mutantka. Logan mu pak řekne, že musí okamžitě odejít. Pošle Calibana, aby Piercovo tělo nechal vedle silnice. Když ho však Caliban odveze, Pierce se probudí a přijede mu na pomoc mnoho ozbrojených mužů. Logan balí věci a uvidí, že k němu jede několik aut s muži. Nestihne však odjet. Je zajat a pár mužů jde dovnitř pro Lauru. Pak ale uslyší hluk, vyjde Laura, hodí Piercovi a ostatním hlavu jednoho z nich a poté se s nimi začne prát. Má stejné drápy jako Logan, ale i na nohou. Uteče a všichni za ní běží. Začne bojovat o svůj život a Logan jí pomůže. Nakonec se mu podaří i s Laurou a Charlesem před Piercem a jeho muži ujet. Pierce zajme Calibana a začne ho vyslýchat. Chce, aby mu pomohl najít Lauru, ale on odmítne. Začne ho proto mučit. Logan si vezme Lauřin telefon, kde je video od Gabriely. Zjistí, že je sestra v ústavu, kde se narodily malé děti, není matka Laury. Všechny děti jsou mutanti a nikdy nesmějí jít ven. Trénují je jako vojáky, vše vede Doktor Rice. Mají DNA od otců mutantů…

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Logan pořídíte zde.

Le Mans ’66

V roce 1959 je Carroll Shelby (Matt Damon) na absolutním vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě 24 hodin Le Mans. Po největší triumfu tohoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána – lékaři odhalená srdeční vada mu znemožní pokračovat v závodění. Shelby tak začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební jezdec a britský šampión Ken Miles (Christian Bale). Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své rodině, ale je také nesnesitelně arogantní a naprosto neschopný jakéhokoliv kompromisu. A právě tento tým automobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. Ford se totiž rozhodně, že se pomstí Enzo Ferrarimu, za to, že nakonec odmítl domlouvané spojení své automobilky s Ford Motor Company. Vozy stáje Ferrari vítězí na okruhu v Le Mans nepřetržitě od roku 1960 až do roku 1965. Shelby, Miles a jejich malý tým jsou odhodláni tomu učinit s pomocí vozu Ford GT40 rázný konec. Proti nim stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony i jejich vlastní osobní démoni. Navzdory překážkám a omezením, které jim do cesty hází i samotný Ford, musí vyvinout revoluční vozidlo, které převálcuje každého konkurenta. Jejich úsilí si ale vybírá nemalou daň – těmto odvážným mužům to ale za vítězství stojí.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Le Mans ’66 pořídíte zde.

Avatar

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem – Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru, který může být ovládán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní modrou kůži a dosahuje 3m výšky. Na tuto náročnou misi je vybrán mezi jinými také Jake Sully (Sam Wothington), bývalý námořník, který byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzován od pasu dolů. A právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se do programu Avatar přihlásil. Průzkumná mise je vyslána a po přistání na Pandoře je zcela ohromena úžasnou rozmanitostí místní vegetace. Stromy dosahují výšky mrakodrapů a světélkující prales je plný nádherných tvorů, které jste nikdy neviděli, ale také hrozných prehistorických predátorů. To je jen zrnko překvapení, které posádku čeká. I když se zdá, že po počáteční nedůvěře lidí Na’vi se posádce podařilo adaptovat a také získat prostor pro diplomatickou misi, pandořané se rozhodně nehodlají nechat kolonizovat a dojde ke tvrdému střetu. Jake, který se postupně sblížil s místním obyvatelstvem, a především s místní princeznou Neytiri, stojí před rozhodnutím, za koho bojovat ve finální bitvě, která má rozhodnout o osudu a vývoji celého světa.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Film Avatar pořídíte zde.