Conor McGregor vs. Dustin Poirier živě: Kde sledovat UFC 264

Conor McGregor vs. Dustin Poirier živě chce dnes v noci vidět snad každá pořádný fanoušek tohoto sportu. V následujících řádcích vám proto prozradíme, jak možná nejočekávanější turnaj první poloviny letošního roku UFC 264 z Las Vegas sledovat. Rozhodně to totiž bude stát za to!

Kvůli časovému posunu začne turnaj UFC 264, o jehož hlavní zápas se postará Conor McGregor spolu s Dustinem Poirierem, v neděli v 00:15 našeho času s tím, že bude v České republice vysílán na sportovním kanále Premier Sport, na který se UFC přesunulo z Nova Sport a O2 TV Sport. Co se pak týče hlavního zápasu, jeho start se v tuto chvíli odhaduje relativně těžko, jelikož jsou před ním na hlavní kartě začínající zhruba ve 4:00 ráno našeho času celkem čtyři zápasy. Dá se tedy očekávat, že dříve než v 5:30 hlavní zápas večera nezačne. Coby fanoušci kvalitního MMA nicméně doporučujeme sledovat turnaj ideálně od jeho začátku, jelikož nabízí skutečně kvalitní zápasy, zejména pak na hlavní kartě.

UFC Pay-per-view

Chcete si turnaj vychutnat na maximum? Pak nám nezbývá nic jiného, než vám doporučit zakoupení UFC Pay-per-view, který odemyká dveře k veškerému video obsahu vyprodukovanému UFC z dnešního zápasu. Jedná se svým způsobem o digitální vstupenku, která vám zaručí suverénně nejvíc obsahu ze všech možností, které si v tomto článku uvedeme. Těšit se můžete jak na samotný živý přenos, tak i spoustu doprovodného materiálu v čele s rozhovory ze zákulisí a tak podobně. Jen je potřeba počítat s tím, že obsah vysílaný na UFC Pay-per-view je samozřejmě v angličtině. UFC Pay-per-view si lze předplatit za 30,49 euro.

UFC Fight Pass na dnešní večer si můžete předplatit zde

Denní sportovní balíček Telly

Pokud po UFC Pay-per-view nelačníte například kvůli absenci českého komentáře, můžete využít pro tyto účely jednodenní sportovní balíčky nabízené společností Telly, které právě Premier Sport vysílající živě turnaj s českým komentářem nabízí. Využití balíčku je naprosto jednoduché a hlavně bez závazků. Stačí si na portálu Telly vytvořit účet, na tom si jednodenní sportovní balíček zahrnující 18 sportovních kanálů včetně výše zmíněného Premier Sport objednat, zaplatit svou objednávku přes kartu a máte hotovo. Poté už si můžete v prohlížeči, chytré televizi nebo třeba na smartphonu předplatné pustit a dosyta užít.

Denní sportovní balíček Telly si můžete předplatit zde

Měsíční sportovní balíček na O2 TV

UFC 264 lze sledovat samozřejmě i přes O2 TV, která ve své nabídce program Premier Sport má – tedy alespoň v určitých balíčcích. Stejně jako Telly, i O2 TV je samozřejmě placená, přičemž pro naše potřeby je nejlepší předplatit si na měsíc balíček O2 TV Sport Pack, což vyjde na 199 korun. Za tuto cenu si užijete jak kanál O2 TV Sport, tak i O2 TV Fotbal či O2 TV Tenis. Je toho zkrátka dost a za fajn cenu. Přenos můžete sledovat přes internetový prohlížeč, popřípadě aplikaci O2 TV.

Měsíční sportovní balíček na O2 TV můžete zakoupit zde

Streamy na Twitchi, YouTube a podobných platformách

Pokud nechcete za sledování zápasu utratit ani korunu a to i za cenu, že si zápas kvůli tomu vůbec nemusíte užít či jej neuvidíte od začátku, je tu možnost využít streamování například na Twitchi nebo YouTube. Tato varianta je však svým způsobem dost riziková, jelikož se může kdykoliv stát, že je přenos ukončen a uživatel, který jej zprostředkovával, je zabanován. Najít tyto přenosy je navíc relativně složité, jelikož se samozřejmě jmenují zcela jinak než mají právě kvůli snaze „přežít“ co možná nejdéle. Odkazy na tyto streamy se objevují v různých facebookových skupinách, například na Grznarové citáty. Velmi pravděpodobně budou k nalezení i na stránkách ziveprenosy.cz.