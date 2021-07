Čerstvý únik reálných fotek krytů iPhonů 13 (Pro) potvrdil brutální zvětšení jejich foťáků

Další den, další dávka informací o iPhonech 13 (Pro). Tak přesně takto by se daly s trochou nadsázky popsat poslední dny, které jsou na úniky informací ohledně zřejmě nejočekávanějších telefonů letošního roku skutečně bohaté a to jak díky informacím od předních světových leakerů, tak i díky novým fotkám od předních výrobců příslušenství, které potvrzují design novinek. Pár fotek krytů se na světlo světa dostalo i dnes a to díky leakerovi vystupujícím pod jménem DuanRui. Stejně jako v předešlých dnech platí, že se jedná o kryty z dílny předních výrobců příslušenství a lze je tedy považovat s trochou nadsázky za předčasné odhalení designu telefonu.

Uniklé fotky iPhone 13 Pro kryty 1 iPhone 13 Pro kryty 2 iPhone 13 Pro kryty 3 iPhone 13 Pro kryty 4 Vstoupit do galerie

Jak můžete na snímcích výše sami vidět, zvětšení foťáků letošních iPhonů bude skutečně brutální a to jak v případě levnějších modelů 13, tak i u modelů 13 Pro. Zatímco klasické „třináctky“ se však dočkají „jen“ výrazného zvětšení objektivů, které si vyžádá změnu jejich umístění ve fotomodulu, jenž se změny rozměrů nedočká, řada 13 Pro bude u fotoaparátu růst celá. Kryty totiž potvrzují, že má Apple v plánu letos výrazně zvětšit všechny tři objektivy řady 13 Pro, kvůli čemuž bude muset nasadit i výrazně větší fotomodul a to samozřejmě jak u 6,1″, tak u 6,7″ modelu. Tento prvek se tak stane o poznání výraznějším než je tomu nyní, za což si Apple pravděpodobně vyslouží kritiku. Pokud však bude tato změna vést k výraznému zlepšení fotografických schopností telefonů, zřejmě mu svět tento upgrade nejenže odpustí, ale rád jej přijme.