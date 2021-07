Seriálový tip (nejen) pro fanoušky VOYO: Léto se zbrusu novým seriálem Co ste hasiči

Televize Nova si na léto připravila úplnou novinku. Od 9. července začne vysílat hvězdně obsazený seriál Co ste hasiči odehrávající se v prostředí malebného Ladova kraje. Odlehčeně nahlédne do sousedského života obyvatel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit na řadu svérázných postaviček. V centru děje je místní hasičská jednotka a její přímočarý velitel Petr, kterého ztvárnil Petr Rychlý. Hasiče čeká řada nelehkých a mnohdy nebezpečných úkolů. Úplatný starosta obce v podání Václava Kopty je známý pletichář a snaží se hasiče v Horní zrušit.

„Petr, kterého hraju, je přímý člověk. Stačí mu pouhé podání ruky. Předpokládá totiž, že i ostatní lidé jsou stejně čestní jako on,“ prozrazuje o své seriálové postavě Petr Rychlý a přiznává, že uchopení kladné figury je pro herce vždycky složitější. „Inspiraci pro tuto postavu našel scenárista Ruda Merkner ve skutečné žijící osobě. Napsal ji podle svého souseda z chalupy, hasiče Ládi, který slouží v Těptíně. Moc mi pomohlo, že jsem se s ním mohl potkat,“ dodává Petr.

Kromě Petra Rychlého a Václava Kopty se diváci mohou těšit na hasičskou jednotku v hereckém složení Jaromír Nosek, Radim Kalvoda a Marek Holý, na veterinářku, kterou hraje Jana Bernášková, a na dvojici lufťáků z Prahy v podání Martina Pechláta a Ivany Uhlířové. Radosti i strasti prvního vztahu prožije Nina s Martinem, které ztvární Sabina Rojková a Radek Melša. V dalších rolích se představí Nela Boudová, Lucie Benešová, Pavel Nový, Vlastimil Zavřel, Roman Vojtek a řada dalších.

„Jsme rádi, že můžeme našim divákům nabídnout v létě premiérový seriál. Čeká je v něm vše, co mají rádi – oblíbení herci, známé prostředí českého venkova, humorné situace a nejrůznější vztahové propletence,“ uvádí programová ředitelka televize Nova Silvia Majeská. „Věříme, že si v seriálu Co ste hasiči najde každý to své a že se u něj budou všichni celé léto dobře bavit,“ doplňuje Silvia Majeská. Životní osudy a vztahy hlavních hrdinů tohoto seriálu se proplétají celou sérií. Každý díl je uzavřenou epizodou s překvapivým koncem.

Seriál Co ste hasiči bude televize Nova uvádět od 9. července ve 20:20 hod a už týden předem bude daná epizoda k dispozici na Voyo.