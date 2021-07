Epic Games začal s letním rozdáváním her zdarma i pro Mac

Společnost Epic začala s letošním letním rozdáváním her a to nejen pro PC, ale i pro Mac. Jednotlivé tituly budou během léta zdarma dostupné vždy na jeden týden, kdy si je můžete stáhnout bezplatně. Samozřejmě jakmile hru jendou stáhnete, můžete ji zdarma hrát již navždy. První prázdninový týden je k dispozici hra The Spectrum Retreat, která je však určena jen pro PC. Již od 8. 7. si však budete mít možnost stáhnout The Walking Dead Bridge constructor a to jak na PC, tak i na Mac. Stahovat jednotlivé tituly je možné přímo na stránkách epicgames.com