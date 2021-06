Na The Elder Scrolls 6 se ještě pořádně ani nepracuje

Fanoušci kultovní herní série The Elder Scrolls si jistě pamatují na rok 2018, kdy byl The Elder Scrolls 6 odhalen krátkým teaserem. Vývojáři ale klidnili nadšení hráčů a tvrdili, že vydání hry je roky daleko. Spolu s TES byl na E3 v roce 2018 také Starfield, přičemž bylo řečeno, že první vyjde právě tato hra. Starfield má dorazit na konci roku 2022 a na TES se údajně stále velice nepracuje. Šéf Bethesdy Todd Howard odhalil, že TES6 je stále v rané fázi vývoje, konkrétně pak ve fázi designu. To znamená, že pokud vše půjde dobře, dočkáme se dalšího dílu mezi lety 2024 a 2025.