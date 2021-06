Jak rychlá je 2. beta iOS 15 oproti iOS 14.6

Testování pokračuje a Apple před několika dny vydal druhou betu iOS 15. Systém bude testován až do září a my si budeme moct během léta udělat obrázek na to, jakým směrem se systém pohne v aspektech rychlosti a výdrže baterie. Dnes se podíváme na test rychlosti, který provedl kanál iAppleBytes, a to na iPhonech SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Obrázek na celý test si můžete udělat v odkaze pod odstavcem.

U iPhone SE můžeme vidět rychlejší spuštění systému na aktuální verzi systému, a to přibližně o tři sekundy. Jako obvykle se ale zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rozdíly jsou při posuzování změn rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Na betě iOS 15 se nepatrně lépe daří Facebooku a Instagramu, na iOS 14.6 naopak Twitteru, Snapchatu a VK. Domovskou obrazovku iOS můžeme zpozorovat o něco dříve na iPhonu 6s s iOS 15, přičemž rozdíl je opět téměř tři sekundy. Na iOS 14.6 můžeme vidět o něco málo lepší práci Facebooku, Twitteru a Snapchatu. U ostatních aplikací jsou výsledky obdobné. IPhone 7 naskočí dříve na zařízení s operačním systémem iOS 14.6, rozdíl ale není ani jedna sekunda. Na aktuální verzi jablečného systému si jde všimnout lepší práce Facebooku, Twitteru, Snapchatu i Instagramu. Rozdíly ale nejsou nikterak zásadní.

I iPhone 8 nám odhaluje domovskou obrazovku iOS dříve na aktuální verzi. Tady můžeme sledovat lepší práci YouTube, Twitteru na iOS 14.6. Na iOS 15 naopak VK. U prvního zástupce testovaných modelů s Face ID dojde k rychlejšímu startu na iOS 15. IPhonu XR se daří i na poli aplikací, jelikož drtivá většina aplikací se spustí dříve na iOS 15. Zde tedy nový systém rozhodně prospívá. IPhone 11 se spustí na obou systémech ve stejný moment. U aplikací sledujeme lepší práci na iOS 15 u VK a Snapchatu. U dalších aplikací je to remíza. Testujete iOS 15?