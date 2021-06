Instagram testuje kontroverzní novou funkci

V aplikaci Instagram pro iOS již brzy přibyde nová funkce, která je ale z pochopitelných důvodů mnohými vnímána jako vcelku kontroverzní. Provozovatelé Instagramu totiž nedávno uvedli, že svou funkci doporučených příspěvků hodlají v brzké budoucnosti rozšířit tak, že se tento typ obsahu bude uživatelům zobrazovat přímo v primárním kanále příspěvků na hlavní stránce aplikace. Doporučené příspěvky se tak budou zobrazovat na stejném místě jako příspěvky od sledovaných uživatelů. Funkce zatím prochází testovací fází.

V současné chvíli funguje systém zobrazování doporučeného obsahu na Instagramu tak, že se vám doporučené příspěvky zobrazí teprve až ve chvíli, kdy jste hlavní kanál aktuálních příspěvků prošli až do konce, a objevila se vám na displeji zpráva o tom, že jste si již prohlédli vše. Díky nové funkci by se ale doporučované příspěvky měly začít zobrazovat ve standardním kanále odebíraných příspěvků, přičemž by se mělo jednat jak o fotografie, tak i o videa. Server TechCrunch tento týden informoval o tom, že testování této nové funkce v současné chvíli probíhá mezi malou skupinou uživatelů, a v závislosti na jejich reakci by se mohla případně rozšířit mezi všechny uživatele po celém světě.

Funkci zobrazování doporučeného obsahu v kanále příspěvků bude možné dočasně „uspat“ – Instagram totiž podle dostupných zpráv testuje také možnost deaktivace zobrazování doporučených příspěvků na dobu třiceti dnů, nebude ji ale možné zrušit trvale. Účastníci testování budou moci odeslat zpětnou vazbu, týkající se toho, zda je doporučený příspěvek zaujal. Uživatelé by rovněž měli získat možnost přizpůsobit si doporučovaný obsah na základě vlastních, předem stanovených zájmů. Používáte Instagram? Jak se vám popisovaná funkce zamlouvá?