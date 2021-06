I když je na obloze v současné době pouze zlomek z plánovaných 12 tisíc satelitů Starlink, internet si bude brzy možné užít kdekoliv. Ve vesmíru se nachází okolo 1800 satelitů a podle prezidentky SpaceX Gwynne Shotwell to na nepřetržité poskytnutí globálního internetu postačí za předpokladu, že všechny satelity dosáhnou své operační dráhy. Stát by se tak mělo v září tohoto roku. Počet satelitů do té doby by zároveň měl ještě o pár stovek stoupnout.