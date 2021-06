Ačkoli příliš informací nemáme, pomalu ale jistě se chystá test dalšího prototypu vesmírné lodi Starship. Let prototypu SN16 by dle Elona Muska mohl být značně ozvláštněn. Podle jeho tweetu by stroj mohl být použit na hypersonický test. Měl by tedy během letu pětkrát překonat rychlost zvuku, a to za použití tří motorů Raptor. Uvidíme ale, co se stane.