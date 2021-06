Odhalil Apple s předstihem přesný vzhled iPhonu 13?

Sledujete-li na Instagramu firmu Beats by Dre, možná vás před pár hodinami zaujala nová videoreklama, která se v jejím feedu objevila. Na pár vteřin se v ní totiž mihnul iPhone s podezřele úzkým výřezem a designem loňských „dvanáctek“, z čehož začali mnozí technologičtí nadšenci usuzovat, že by se mohlo jednat o chystaný iPhone 13. Ostatně, Beats je vlastněn právě Applem, takže by se tento scénář i vcelku nabízel. Bohužel však existují indície, které tuto teorii vyvrací a ačkoliv nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, že se o iPhone 13 nejedná, jsme si tím na dobrých 99 % jisti. Ještě než se do rozboru pustíme se však podívejte na videoreklamu, ve které se záhadný telefon mihne. Naleznete jí pod tímto odstavcem.

Tak co, je podle vás telefon na začátku videa iPhone 13? Pokud ano, v následujících řádcích se vám to pokusíme jednoduchým způsobem vyvrátit a zároveň vysvětlíme, proč se Beats a potažmo Apple k podobnému kousku vůbec odhodlal. Pojďme ale hezky popořadě. Proč se tedy o iPhone 13 nejedná?

Zaprvé – telefon se herci nejenže neodemkl, ale dokonce se o to ani nepokusil. To lze usuzovat z toho, že se zámeček nepokusí o žádnou animaci – ať už pro odemčení či jen pro otřesení a tedy zdůraznění pokračujícího uzamčení. Herec jej měl přitom v ruce poměrně dlouho, takže je jasné, že by se telefon o oskenování tváře pokusil. V souvislosti s délkou telefonu s rozsvíceným displejem v ruce si lze rovněž všimnout nepohyblivé spodní ovládací lišty, která by měla po pár sekundách mírně povyskočit a vyzvat uživatele k odemčení. Lišta jako taková je pak extrémně blízko spodnímu rámečku telefonu, což v reálu u iPhonů 12 není. A jelikož mají mít iPhony 13 stejně široké rámečky jako iPhony 12, je jasné, že ani u nich nemůže být blíž rámečkům.

Že se jedná o pouhý upravený obrázek nastavený na displeji naznačuje taktéž absence operátora v levém horním rohu displeje telefonu, který se v něm po rozsvícení displeje objeví naprosto vždy. Divně vypadají i stavové ikonky v pravém rohu telefonu, které jsou tam extrémně napasované k pravému kraji. Pokud však bude skutečně u iPhonů 13 menší výřez, je jasné, že si se stavovými ikonkami Apple nějak pohraje a minimálně je vycentruje na středu prostoru vedle výřezu. Podtrženo sečteno, důkazů, že se o iPhone 13 nejedná je opravdu dost.

A proč tedy Beats ve své reklamě takto upravil iPhone? Jednak proto, že si tím zajistil více pozornosti než kdyby po podobném upgradu nesáhl (což můžete ostatně vidět i tímto článkem) a jednak proto, že menší výřez vypadá zkrátka lépe. Ostatně, i v minulosti jsme byli mnohokrát svědky zmenšení či dokonce úplného smazání výřezu z iPhonu, který jím disponuje, a to jen proto, že bez něj telefon vypadal zkrátka lépe. Za podobnou úpravou tedy nemá smysl hledat nic jiného než právě tyto dvě věci. Jasně, můžete namítat, že když se k této úpravě odhodlal Apple, je to nepřímým potvrzením toho, že menší výřez v iPhonu chce a na to se nedá ve výsledku nic moc namítnout. Na druhou stranu, bylo by extrémně zvláštní, kdyby menší výřez nechtěl, respektive kdyby se mu na jeho iPhonu menší výřez nelíbil. Ano, letošní iPhony 13 se menších výřezů dočkat skutečně mají, ale vzhledem k tomu, jak dlouho Apple design nynější verze výřezu drží, by bylo skoro až zvláštní, kdyby jej letos konečně neupgradoval. Jinými slovy – s menším výřezem u „třináctek“ počítejte, nicméně spíše proto, že se zkrátka jedná o nevyhnutelnou záležitost (potvrzenou spoustou zdrojů), než díky propagačnímu videu s nekvalitně upravenou obrazovkou telefonu.