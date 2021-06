Operační systémy iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 byly představeny již před více než dvěma týdny. Konkrétně došlo k představení těchto systémů na letošní vývojářské konferenci WWDC21, a to v úvodní prezentaci společnosti Apple. Ihned po skončení prezentace Apple zpřístupnil první beta verze představených systémů, a to výhradně pro vývojáře. Pravdou ale je, že se do instalací těchto beta verzí pouští i klasičtí uživatelé, kteří si chtějí funkce vyzkoušet o několik měsíců dříve. Jak už to bývá zvykem, tak jsou tyto beta verze plné všemožných chyb a bugů, každopádně ani tohle uživatele od instalace neodrazuje. I my nové systémy pilně testujeme a každý den vám přinášíme novinky, ve kterých se novými funkcemi zabýváme.

macOS 12: Jak využívat AirPlay na Mac

V tomto článku se konkrétně budeme věnovat novému operačnímu systému macOS 12 Monterey. V rámci této nové verze přibylo opravdu mnoho skvělých novinek – například vylepšení Safari, rychlé poznámky, FaceTime hovory přes odkaz či režim Soustředění. Pravdou ale je, že jsme se v macOS 12 Monterey dočkali mnoha dalších funkcí, kterým Apple nevěnoval při prezentaci tolik pozornosti. Jednou z ní je možnost využití AirPlay na Mac – tzn. pokud si například na iPhonu pustíte nějaké video, tak ho pomocí AirPlay můžete přenést na obrazovku Macu či MacBooku, a to právě pomocí AirPlay, což se rozhodně může hodit. Postup pro zprovoznění AirPlay z iPhonu na Mac je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 otevřeli ovládací centrum: iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní části displeje směrem dolů; iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru.

Jakmile se ocitnete v ovládacím centru, tak věnujte pozornost prvku ovládání hudby , který se nachází vpravo nahoře.

, který se nachází vpravo nahoře. V pravém horním rohu tohoto prvku pak klepněte na malou ikonu funkce AirPlay.

Zde už se pak ve spodní části obrazovky zobrazí seznam dostupných zařízení pro AirPlay.

pro AirPlay. V těchto zařízeních stačí najít váš Mac či MacBook a klepnout na něj.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy přenést obraz z iPhonu či iPadu na váš jablečný počítač. AirPlay lze pak spustit také při přehrávání samotného videa – stačí v přehrávači klepnout na ikonu AirPlay, a poté vybrat cílové zařízení. Jestliže vám výše uvedený postup nefunguje, popřípadě pokud se v seznamu zařízení Mac či MacBook nenachází, tak je nutné, abyste splnili hned několik podmínek. Prvně je nutné, aby na iPhonu byl nainstalovaný iOS 15 (v případě iPadu pak iPadOS 15) a na Macu pak macOS 12 Monterey. Dále je pak nutné, abyste na obou zařízeních byli připojeni ke stejné Wi-Fi sítí a zároveň musíte mít obě zařízení blízko sobě. Jestliže ani přesto nelze AirPlay na Mac využít, tak proveďte restart obou zařízení.