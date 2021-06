Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+: Vysavač, který rychle a chytře uklidí jakékoliv prostory

Komerční sdělení: Technologie jde neustále kupředu, díky čemuž se na trh dostávají stále chytřejší produkty. Giganta Xiaomi v tomto směru pravděpodobně ani není potřeba představovat. Tato čínská společnost má nesmírně široké portfolio produktů a například mimo telefonů se věnuje i chytré domácnosti, kde spadá i nový chytrý vysavač Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+. Ten dokáže kvalitně a spolehlivě uklidit jakékoliv prostory a k dostání je navíc s parádní slevou.

Tento robotický vysavač je vybaven doslova řadou nejrůznějších senzorů a technologií, díky kterým se dokáže postarat o zmiňované prvotřídní čištění, a to ať už jste kdekoliv. Potěšit dokážou zejména technologie jako S-cross 3D a 3D VSLAM v kombinaci s ToF kamerou a nesmírně přesným senzorem. Vysavač proto dokáže včas detekovat překážky a automaticky se jim vyhnout, aby nedošlo k případné kolizi. Zároveň umí si vizuálně vykreslit mapu prostoru a následně se po něm automaticky pohybovat.

Samotné technologie ale nestačí a bez kvalitních kartáčů by to samozřejmě nešlo. Na to se myslelo i při vývoji tohoto modelu a nechybí ani sání o hodnotě 3000 Pa.. Produkt navíc nemusí sloužit jen na obyčejné vysávání, avšak poradí si i s vytíráním, k čemuž nabízí nádržku na vodu o objemu 250 ml. I v tomto případě si Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ automaticky dokáže vytvořit mapu daného prostředí pro bezchybnou navigaci po místnosti a co možná nejlepší vyčištění prostor.

Aby vše fungovalo lusknutím prstu, tak je produkt vybaven vysoce výkonným čipem Cortex-A53, díky čemuž zvládá zpracovat hned několik operací zároveň. Nemá pak ani problém s vysáváním a vytíráním zároveň pro dosažení maximální čistoty. Co ale dělat, když potřebujete, aby vysavač nepřejel z jedné místnosti do druhé, která například není oddělena prahem? V takovém případě přijde vhod takzvaná softwarová virtuální zeď. S její pomocí dokážete oddělit tyto prostory od sebe a zajistit, že například při vytírání vám tento pomocník nezačne „drhnout“ koberec.

Jelikož se navíc jedná o chytrý produkt, tak jej samozřejmě lze ovládat prostřednictvím mobilního telefonu přes aplikaci Mijia. Díky tomu můžete mít maximální kontrolu nad celým procesem, a to kdykoliv. Za zmínku také určitě stojí baterie s vysokou kapacitou zajišťující až tříhodinový chod. Následně vysavač automaticky zajíždí do nabíjecí stanice. Jeho výška navíc činí jen 8,2 cm a dostane se tedy například i pod sedačku, případně nemá problém překonat 20mm překážky.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ pak dokáže potěšit především skvělou cenou. Pořídit si jej můžete za akční cenu 280,36 €, což lze navíc ještě snížit prostřednictvím dalšího slevového kódu. Když zadáte promo kód ve znění ADMITAD13, cena se automaticky sníží 11,5 €.

