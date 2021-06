Helikoptérka Ingenuity má za sebou osmý let

Byť se poslední dobou o americké misi na Marsu příliš nemluví, pořád se něco děje. Mála helikoptéra Ingenuity má za sebou například už osmý let. Při něm strávila ve vzduchu 77,4 sekund a přeletěla na vzdálenost 160 metrů. Pod odstavcem pak můžete vidět i pořízenou fotografii.

Another successful flight for Ingenuity! The#MarsHelicopter completed its 8th flight on Monday. It flew for 77.4 seconds and traveled 160 meters to a new landing spot about 133.5 meters from @NASAPersevere, capturing its own shadow in this image. pic.twitter.com/cDY3etLjTf

— NASA JPL (@NASAJPL) June 22, 2021