Konec 3G sítě se dotkne nejen mobilů. Problémy přinese například i majitelům BMW

Zatímco ještě před pár lety byly 3G sítě nedílnou součástí datové infrastruktory operátorů po celém světě, v posledních měsících začínají své místo uvolňovat modernějšímu 5G. A právě to s sebou přináší nepříjemnosti, které si mnozí s ohlášením konce sítí ani neuvědomovaly. Řeč je třeba o zaříznutí mobilního datového připojení u starších vozů BMW. Automobilka totiž začala rozesílat majitelům vozů disponujících datovým modulem připojitelným do mobilní sítě maily, ve kterých je upozorňuje, že po vypnutí 3G přijdou o služby ConnectedDrive/BMW Assist, Advanced Rea-Time Traffic a tak podobně.

Screenshoty mailů začaly kolovat po internetu teprve před pár hodinami a to primárně na skupinách majitelů BMW. Mail dorazil například i majiteli BMW M4 z roku 2015, takže se dá říci, že se vypnutí 3G dotkne i poměrně nových vozů. A co je nejhorší – automobilka v mailech uvádí, že bohužel neexistuje z její strany žádná možnost, jak upravit vozy tak, aby byly k síti stále připojitelné. Úprava by totiž znamenala vyměnit 3G modul a vše s ním související za 4G/LTE modul, což je samozřejmě sci-fi. Majitelé vozů osazených 3G moduly se tak musí holt s touto těžkosti smířit.

Co se týče znefunkčnění služeb závislých na mobilních datech přijímaných přímo vozem, k tomu bude docházet ve světě v závislosti na tom, jak rychle či naopak pomalu budou tamní operátoři 3G sítě vyřazovat z provozu. Jakmile k tomu dojde, majitelům vozů s 3G moduly nezbude nic jiného než se spoléhat na datové připojení z jejich telefonu a jeho využití například pro CarPlay či Android Auto.