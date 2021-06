Mobilní internet na Apple Watch LTE funguje jen na 4G LTE síti

Podpora Apple Watch LTE v České republice je konečně realitou, což mimo jiné znamená i to, že se o ní dozvídáme spousty detailů, které jsme až doposud při absence podpory přehlíželi či zkrátka nevěděli. Jedním z nich je i podpora mobilních sítí, která je u Watch poměrně omezená.

Žádné 3G a samozřejmě ani 5G. Apple Watch v Cellular verzi jsou totiž schopné mobilní data využívat jen při přihlášení se do LTE sítě. Žijete-li tedy na místech, kde je podpora LTE mizerná, hodinky vám asi dobrou službu neudělají. Takových míst však naštěstí mnoho v České republice není. Na mapu pokrytí T-Mobilu, který zatím jakožto jediný tuzemský operátor podporu Apple Watch LTE poskytuje, se můžete podívat na tomto odkazu.

Apple Watch LTE vtrhly do Česka jak ve hliníkové, tak i ocelové verzi, která je samozřejmě v porovnání s hliníkem o poznání dražší. Dá se očekávat, že do budoucna zařadí Apple do své tuzemské nabídky i další modelové řady ve formě titanových Apple Watch či s trochou štěstí i Hermès, které prodává v zahraničí a které tam jsou podle dostupných informací velmi slušně oblíbené.