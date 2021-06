Microsoft začne prodávat lednice ve tvaru Xboxu

Když Microsoft odhalil svou novou konzoli Xbox Series X, leckdo si z ní dělal legraci kvůli tvaru připomínající (nejen) lednici. Microsoftu se tento druh humoru zřejmě líbil, a tak vyrobil pár lednic ve tvaru Xboxu. Nyní to vypadá, že tento nápad zamíří do sériové výroby, jelikož technologický gigant na E3 představil Xbox Mini Fridge. Ta se v obchodech ocitne někdy před vánočními svátky. Nic o ceně ani dostupnosti zatím nevíme. Půjde ale spíše o sběratelský kousek než o plnohodnotnou chladničku. Dle videa totiž pojme pouze deset plechovek. Video naleznete pod odstavcem.

