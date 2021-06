Letenka na let do vesmíru s Jeffem Bezosem se vydražila za šílenou sumu

Když společnost Blue Origin dávala do aukce letenku do vesmíru, možná neočekávala, že o ni bude tak velký zájem. Nejvyšší nabídka totiž dosáhla na 28 milionů dolarů, tedy zhruba 587 milionů korun. Kupující ale zůstane ještě několik týdnů v anonymitě. Do aukce se zapojilo přes 7 tisíc zájemců ze 159 zemí. Kromě výherce v aukci bude členem posádky také Jeff Bezos a jeho bratr. Podmínky pro účast na letu nejsou zrovna nejtěžší. Stačí mít mezi 152 až 193 centimetry a mezi 50 a 100 kilogramy. Dále je nutné vyběhnout 7 poschodí startovací věže do 90 sekund, vydržet 90 minut bez potřeby navštívit toaletu a vypořádat se s přetížením 5,5 G.