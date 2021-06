Unikl design nového iPadu mini 6

Jste-li příznivci kompaktních iPadů, letošek vás velmi pravděpodobně potěší. Apple má totiž na podzim připravené odhalení nové generace iPadu mini, která podle všeho posune tuto modelovou řadu výrazně vpřed. Nebude se totiž stejně jako v případě iPadu mini 5 jednat jen o mírný upgrade oproti předešlé generaci, ale o výrazné přepracování, kterého jsme byli svědky loni u iPadů Air 4.

Fotogalerie iPad mini 61 iPad mini 62 iPad mini 63 iPad mini 64 Vstoupit do galerie

Jak bude nový iPad mini vypadat detailně odhalil dnes v noci leaker Jon Prosser a to díky velkému množství informací, které získal od svých zdrojů. Jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce, iPad mini nové generace bude de facto menší kopií iPadu Air 4. Těšit se u něj tedy můžeme na hranatý design, hliníkové šasi v hned několika barevných variantách či absenci Home Buttonu. Touch ID z něj se pak přesune po vzoru iPadu Air do Power Buttonu, jelikož se Applu zdá toto řešení po spokojených reakcích majitelů iPadů Air velmi povedené.

Nejen ikonický Home Button dá iPadům mini sbohem. Po dlouhých letech z nich totiž zmizí i uživatelsky velmi oblíbený Lightning port, který Apple nahradí USB-C. To v současnosti využívá i u svých MacBooků a iPadů Air i Pro, takže je přechod na něj kvůli sjednocení a tedy i zjednodušení nabíjení logickým krokem, který však přízlivce Lightningu nepotěší. Co však naopak potěší všechny je výrazné vylepšení reprosoustavy, kterého by se měly novinky dočkat. Velmi zajímavé je pak i to, že by s novým iPadem mini mohla dorazit i zmenšená verze Apple Pencil – tedy zřejmě Apple Pencil mini. Je tedy rozhodně na co se těšit, byť zatím nikdo přesně neví, zda se novinky dočkáme hned z kraje podzimu, nebo na ní budeme muset čekat třeba až do listopadu.