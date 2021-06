Ruská federace opět ukládala peněžité sankce za nesmazaný zakázaný obsah. Byť není známo o co konkrétně šlo, tamním úřadům to asi bylo trnem v oku. Facebook dostal pokutu ve výši 17 milionů rublů, což je zhruba 5 milionů korun. Telegram pak pokutu ve výši 10 milionů rublů, tedy necelé 3 miliony korun. V krátkém čase je to již podruhé, co obě sítě byly ruskými úřady pokutovány.