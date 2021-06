Dnes vychází Ratchet and Clank: Rift Apart. Podívejte se na gameplay

Ratchet and Clank: Rift Apart platil za jednu z nejočekávanějších her posledních týdnů a měsíců. Dnes tato hra oficálně vychází jakožto exkluzivita na PS5. Pod odstavcem se můžete podívat na gameplay. Brousíte si na tento titul zuby?