Apple začal v ČR oficiálně prodávat Apple Watch LTE

Na druhý červnový týden budou mnozí tuzemští jablíčkáři vzpomínat s velkým nadšením. Kromě WWDC a tedy i odhalení nových verzí operačních systémů Applu jsme se totiž v průběhu dopoledne dozvěděli o tom, že se v Česku od pondělí 14. června rozběhne vymodlená podpora LTE u Apple Watch. Cellular modely záhy zalistovali všichni přední prodejci Apple produktů v čele s Alzou, Mobil Pohotovostí či iStores a nyní je lze koupit už i od Applu. Jejich zařazení do prodeje však proběhlo na jeho Online Storu v naprosté tichosti.

Nabídka Apple Watch LTE na Apple.com se od té ostatních prodejců v ničem neliší. Obsahuje totiž jak stejné modely, tak je prodávána i za stejné ceny. Jinými slovy, nejlevnější LTE Apple Watch vás vyjdou na 9390 Kč, ty nejdražší pak na 21790 Kč. Super je pak to, že díky spuštění podpory LTE v České republice míří na tuzemské pulty obchodů oficiálně nejen hliníkové modely, ale konečně i ty z leštěné oceli, které jsou vyráběny jen v LTE verzi. Na titan si sice musíme alespoň prozatím nechat zajít chuť, nicméně už prodeje ocelových variant zkrátka potěší. Co se pak týče doručení hodinek, to má Apple naplánováno stejně jako všichni ostatní prodejci na pondělí 14. června – tedy na den, kdy bude podpora oficiálně nasazena. Chystáte se LTE verze Watch pořídit i vy, nebo vás nechávají chladnými?

