Tesla v pátek ukáže nejrychlejší produkční auto v historii

Americká společnost Tesla v pátek brzy ráno našeho času ukáže elektromobil Model S Plaid, jenž má dostat do vínku tři motory s celkovým výkonem 1020 koní, což je přibližně 750 kW. Tato bestie má zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než dvě sekundy a nabídnout dojezd téměř 630 kilometrů. Vše je ale terčem diskuze, neboť Tesla plánuje vyrobit pouze 150 vozů. Těžko tedy můžeme tento vůz považovat za produkční. Model S Plaid lze již předobjednat za více než 3 300 000 korun.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed.

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021