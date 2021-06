Najít v iOS 15 vyhledá iPhone i v případě, že bude vypnutý nebo v režimu továrního nastavení

Apple při představování nových operačních systémů v rámci úvodní Keynote k letošní WWDC zmínil také to, jak moc je pro něj důležité soukromí a bezpečí uživatelů. To se odráží nejen na nástrojích, s jejichž pomocí si uživatelé mohou nastavit vlastní úroveň zabezpečení na svých Apple zařízeních, ale odráží se to také u funkcí, které mají lidem pomoci s nalezením ztracených nebo odcizených zařízení. Základním nástrojem, který slouží pro tyto účely, je nativní aplikace Najít, která bude s příchodem operačních systémů iOS 15 a iPadOS 15 ještě schopnější.

Nativní aplikace Najít se s příchodem operačního systému iOS 15 dočká jednoho významného a užitečného vylepšení. Po přechodu na tuto verzi iOS bude možné s pomocí zmíněné aplikace vyhledat ztracený nebo odcizený iPhone i v případě, že bude tento přístroj vypnutý. Podle dostupných informací to totiž vypadá, že při vypnutí iPhonu s operačním systémem iOS 15 nedojde k jeho kompletnímu znefunkčnění. Přístroj bude spíše uveden do režimu velice nízké spotřeby a bude se „chovat“ podobně jako například AirTag, díky čemuž jej budou moci blízká iOS zařízení identifikovat za pomoci Bluetooth signálu, a nejen to – blízká iOS zařízení budou také moci odeslat polohu vypnutého iPhonu.

Pokud se tedy vašemu ztracenému nebo odcizenému iPhonu v průběhu dne vybije baterie, máte ještě po dobu několika následujících hodin šanci svůj smartphone opět nalézt. Touto funkcí ale nové možnosti nativní aplikace Najít v operačním systému iOS 15 zdaleka nekončí. Apple uvádí, že sledování polohy bude u iPhonů s iOS 15 fungovat i v případě, že bude telefon uveden do továrního nastavení při současném zapnutí zámku aktivace.