Fototest Leica Q vs iPhone 12 Pro: Podívejte se na rozdíl mezi kompaktem za 130 tisíc a iPhonem

Poslední roky se snažím co nejvíc cestovat a to zejména po Evropě. V létě zkrátka vezmeme auto a na dva měsíce zmizíme v Itálii, Francii, Rakousku, Švýcarsku a tak podobně. Když jedete autem a máte čas a klid, zjistíte, že míst, která jsou v Evropě naprosto neuvěřitelná a slovy jen těžko popsatelná jsou tisíce. Právě proto jsem se rozhodl si kromě iPhone pořídit také malý kompakt, kterým budu mít možnost vše vyfotit v takové kvalitě, aby když se mi bude nějaký snímek líbit, mohl jsem jej použít na pozadí v počítači, iPadu nebo si jej klidně vytisknout. Už od mala jsem pak toužil po Leice, která se mi líbí jak designem, tak nádechem, který její fotografie provází a proto jsem si zhruba před rokem pořídil model Leica Q.

Fotky z Leica Q sláma Leica Q tankovy kryt Leica Q tankova obrana slovensko Leica Q vojensky hrbitov petrzalka Leica Q +8 Fotek hranice 1989 Leica Q vojensky hrbitov bratislava Leica Q pomnik neznameho vojina Leica Q kvet Leica Q krajina Leica Q bentley plachta bmw M4 competition Vstoupit do galerie

*Fotografie z Leica Q v plně automatickém režimu

Pokud vás někdy zajímalo, jak fotí iPhone v porovnání s fotoaparátem jako je Leica, pak jste na tom stejně jako já. Následující článek prosím berte nikoli jako nějaký test fotoaparátu za více než 130 tisíc korun v porovnání s iPhonem 12 Pro, ale spíše jako ukázku toho, co iPhone zvládne a na co bohatě stačí a kde je naopak vidět právě rozdíl mezi fotoaparátem a iPhonem. Zajímavé je zejména to, že Leica Q není zrcadlovka, ale jedná se o kompaktní fotoaparát s pevným stabilizovaným objektivem se světelností f/1,7 a s Full-Frame snímačem CMOS s rozlišením 24 Mpx. Technicky se tedy co do konstrukce jedná o podobný princip jako v případě iPhone, kde je také pevný objektiv a jedná se ve své podstatě o kompakt.

Fotky z iPhone 12 Pro slama iPhone 12 Pro tankovy kryt iPhone 12 Pro tankova zabrana iPhone 12 Pro vojensky hrbitov petrzalka iPhone 12 Pro +8 Fotek hranicni prechod 1989 iPhone 12 Pro hrbitov vojensky petrzalka iPhone 12 Pro pomnik neznameho vojina iPhone 12 Pro krajina iPhone 12 Pro rozkvetly strom iPhone 12 Pro bentley continental GT plachta BMW M4 2018 Vstoupit do galerie

*Fotografie z iPhone 12 Pro

Aby byl celý test co nejvíc férový, používal jsem u každé fotky Leicu nastavenou v plně automatickém režimu, včetně automatického ostření. Pouze při fotografování detailů, jsem změnil režimu ostřední na Macro, protože jinak není možné v automatickém režimu ostření udělat fotografii z větší blízkosti. Fotografie v plném rozlišení pocházející z iPhone 12 Pro si můžete stáhnout přímo zde [ZIP; 52,9 MB]. Fotografie v plném rozlišení z Leica Q si můžete stáhnout přímo zde [ZIP; 83,2 MB] nebo klikněte na ikonku lupy v galerii při jednotlivých fotkách. Právě při plném rozlišení vynikne rozdíl nejvíce. Následující porovnání proto berte pouze jako malý náhled, díky kterému nemusíte nic stahovat. Pokud chcete vše skutečně porovnat, stáhněte si fotografie z výše uvedených odkazů.

sláma Leica Q slama iPhone 12 Pro

tankovy kryt Leica Q tankovy kryt iPhone 12 Pro

tankova obrana slovensko Leica Q tankova zabrana iPhone 12 Pro

vojensky hrbitov petrzalka Leica Q vojensky hrbitov petrzalka iPhone 12 Pro

hranice 1989 Leica Q hranicni prechod 1989 iPhone 12 Pro

vojensky hrbitov bratislava Leica Q hrbitov vojensky petrzalka iPhone 12 Pro

pomnik neznameho vojina Leica Q pomnik neznameho vojina iPhone 12 Pro

krajina Leica Q krajina iPhone 12 Pro