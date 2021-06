Mayweather vs. Logan Paul živě: Kde a kdy sledovat nejzajímavější exhibiční zápas letoška

Mayweather vs. Logan Paul je zápas, který zajímá snad každého fanouška bojových umění a speciálně pak boxu. Jedná se totiž bezesporu o tu nejzajímavější exhibici letoška, byť je dopředu víceméně jasné, kdo v ní zvítězí. Proti boxerské hvězdě a dosud neporaženému šampionovi Floydu Mayweatherovi se totiž postaví youtuber Logan Paul, bratr kontroverzního Jaka Paula (kterého můžete znát třeba i díky Čechovi Jonu Mariankovi, který pro něj pracuje). Kde a kdy tento zápas sledovat?

Pokud vás zápas zajímá, zakroužkujte si do svých diářů datum 7. června od 3:00. Právě v tuto hodinu by totiž měl zápas v USA na boxerském galavečeru, jehož vrcholem bude právě souboj Mayweathera s Paulem, vypuknout. Chcete-li si jej užít legálně, je potřeba pro něj zakoupit Pay Per View přístup na fanmio za 49,99 dolarů, který vám poskytne přístup na celý turnaj, což fanoušci boxu určitě ocení. Jste-li pak jen zvědaví na to, jak Paul dostane a nechce se vám za tuto podívanou utrácet, doporučujeme sledovat facebookové skupiny v čele s Grznárové citáty, jelikož se na nich velmi pravděpodobně objeví odkazy na streamy zdarma.