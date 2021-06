Byť se v některých zemích svět pomalu vrací do normálu, popularita Zoomu neupadá. Od února do dubna dosáhla tato platforma na zisk 227 milionů dolarů, což je o 27 milionů více než za stejné období v minulém roce. Tržby společnosti Zoom Video Communications Inc. pak byly meziročně trojnásobné, jelikož dosáhly na 956,2 milionů dolarů. Používali jste během pandemie Zoom?