Podívejte se, čím letos Apple odměňuje vítěze Swift Student Challenge

Apple včera oficiálně oznámil vítěze své WWDC Swift Student Challange, tedy soutěže zaměřené na studenty, v rámci které Apple prověřuje schopnosti mladých lidí v oblasti programování v jazyce Swift. Vítězové každoročně pořádané soutěže se vždy mohou těšit na nějaké dárečky od Applu a letošek nebyl výjimkou.

Vítěze letošní soutěže, která každoročně doprovází konferenci WWDC, Apple oznámil 1. června. V návaznosti na toto oznámení začali vítězové dostávat speciální balíčky, kterými Apple šikovné studenty odměňuje. To pochopitelně znamená, že se jejich obsah začal objevovat na webu a my se tak můžeme podívat, co si pro studenty Apple letos přichystal.

Odměny pro vítěze WWDC Swift Student Challenge

Na prvních obrázcích se objevují modré kulichy s logem WWDC21, mikina s logem 21 opět se odkazující na letošní WWDC a v neposlední řadě pak sada několika tematických emailových broží a magnetů, které si můžete prohlédnout v přiložené galerii. Kromě výše uvedených dárků vítězové obdrželi také gratulační dopis a bezplatné roční členství v Apple Developer Programu. Konference WWDC začne již příští týden, a to zahajovací prezentací, jež se uskuteční 7. června ve večerních hodinách. Tak jako každý rok, i letos pro vás budeme WWDC důkladně sledovat a žádné novinky, které Apple na letošek chystá, vám tak neuniknou.