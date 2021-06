Dorazila nová aktualizace pro Windows 10! Originální licenci získáte nejlevněji na Godeal24

Komerční sdělení: Před týdnem dorazila nová aktualizace operačního systému Windows 10, která nese označení The May 2021 update neboli 21H1. Samozřejmě většina uživatelů tuto novinku ani nepostřehne, jelikož se jim zařízení aktualizuje automaticky skrze Windows Update.

Nová aktualizace s sebou přináší zajímavé novinky. Konkrétně by mělo dojít k vylepšení Windows Hello (případě zařízení s více kamerami), Windows Defender Application Guard a Zásad skupiny, které by nově mělo fungovat podstatně rychleji a efektivněji.

Pokud byste sami chtěli efektivněji pracovat či studovat, tak vás určitě nepřekvapí, že Windows 10 je naprostým základem. Godeal24 nyní v rámci Letních slev nabízí skvělou možnou, díky které si můžete aktualizovat váš operační systém a pořídit kancelářský balíček Office za bezkonkurenční ceny.

Zdroj: godeal24

Sleva 45 % na Windows 10 s kódem SGO45

Sleva 60 % na MS Office s kódem SGO60

Internetový obchod Godeal24 nadále nabízí prvotřídní zákaznickou podporu a možnost platby skrze několik platebních metod, a to včetně PayPalu či platební karty. Téměř ihned po dokončení objednávky obdržíte licenční klíče prostřednictvím e-mailu.

Zdroj: godeal24

Pokud byste ale narazili na sebemenší problém, nebo byste se zkrátka chtěli na něco zeptat, můžete se kdykoliv obrátit na nepřetržitou zákaznickou podporu. Jednoduše stačí zaslat e-mail na adresu service@godeal24.com a vzápětí se vám bude někdo věnovat.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.