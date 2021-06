Od té doby, co bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začaly blokovat všemožné sociální sítě, deklaroval, že přijde se svou vlastní. Odhalil tak svůj blog s názvem „From the Desk of Donald J. Trump“, ze kterého mohli jeho příznivci sdílet články a glosy po sociálních sítích. Blog byl ale po necelém měsíci provozu zrušen a už se neobnoví, řekl poradce Trumpa Jason Miller. Také ale naznačil, že toto zrušení je předzvěstí Trumpova návratu na některou z platforem. Prý se budou dít věci.