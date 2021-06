Se zatím neodhalenými sluchátky z dílny Applu se ukázala další sportovní hvězda

Nejen hvězdný basketbalista LeBron James. Design zatím neodhalených bezdrátových sluchátek Beats Studio Buds, o kterých víme už pěkných pár týdnů díky jejich grafikám v iOS 14.6 a tvOS 14.6, totiž před pár hodinami na svém Twitteru „propálila“ další sportovní hvězda. Řeč je konkrétně o tenistce Naomi Osakaové, které se pochlubila svou fotkou s černými Beats Studio Buds v uších – respektive alespoň v jednom uchu, na které je jí vidět.

Vzhledem k tomu, že se sluchátka z dílny Beats, který spadá již řadu let pod křídla Applu, zatím objevují jen v uších sportovců, je vysoce pravděpodobné, že je bude Apple spolu s Beats stejně jako Powerbeats Pro prezentovat primárně jako sluchátka určená na sport. Dá se proto očekávat, že kromě skvělého zvuku nabídnou i velmi slušnou výdrž baterie a samozřejmě o určitou odolnost proti potu a vodě. Jak velká tato odolnost bude je sice v tuto chvíli těžké odhadnout, dá se nicméně počítat minimálně s IPX4, kterou disponují právě Powerbeats Pro či AirPods Pro. Apple by si nicméně mohl na sluchátkách otestovat i odolnost výrazně vyšší – ostatně, tento model by měl být jakousi předzvěstí stejně designovaných AirPods Pro 2. generace a tak je určitě nasnadě na něm určité technologie otestovat.

Takto budou Beats Studio Buds vypadat Beats Studio Pro 2 Beats Studio Pro 1 Beats Studio Buds 1 Beats Studio Buds 2 Vstoupit do galerie

Kdy přesně se odhalení nových sluchátek Beats dočkáme sice zatím není zcela jasné, ale vzhledem k tomu, jak často o nich v posledních dnech slýcháme je vcelku pravděpodobné, že se tak stane v řádu hodin, maximálně pak dní. Překvapením by nebylo například WWDC, na kterém by je mohl Apple ukázat jen v rychlosti s tím, že je rovnou přidává do své nabídky.