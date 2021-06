Máte špatnou paměť? Tato herní novinka na iOS vám jí pomůže zlepšit

Když vyjde nový projekt od vývojáře Ovidiu Tepese, který své hry vydává i pod jménem studia Crevasse, je třeba dávat pozor. Vývojář totiž na iPhony sype jednu pecku za druhou. Po kreativní variaci na hru šachu Not Chess a kombinaci driftovacích závodů s point and click adventurou The Longest Drift následuje novinka, která se vám bude snažit vylepšit paměť. Hra Memory Stamps se představuje jako vizuálně stylová záležitost, která vám v meditativní atmosféře dá za úkol správně vyplňovat prázdná pole na kouzelně ilustrovaných známkách. Z k vydaného traileru si můžete udělat dost dobrou představu o tom, co vás ve hře čeká.

Ačkoliv se Memory Stamps někde prezentuje jako logická hra, spíše než deduktivní schopnosti budete potřebovat dobrou vizuální paměť. Jak už bylo řečeno, cílem hry je hráčům tuto vlastnost řádně vylepšit. Nejde však o prázdná marketingová slova, Memory Stamps využívá dle vývojáře prověřené metody, jak hráčům paměť zlepšit. To vše spojuje s poklidnou, až zenovou atmosférou. Tu si můžete užívat v challenge módu, který je zaměřený na řešení výzev, nebo ve věcně pojmenovaném zen módu, u kterého můžete v poklidu relaxovat. Memory Stamps asi díru do světa her neudělá, o to se ale ani nesnaží, jako relaxační pomůcka poslouží mnohem lépe. Na App Storu za ní navíc zaplatíte jen 49 korun.