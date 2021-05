Podle nedávných spekulací je oznámení vylepšené konzole od Nintenda již za rohem. Olej do ohně přilila mexická větev obchodu Amazon, která na svých stránkách, jak můžete vidět níže, Nintendo Switch Pro na pár chvil nabízela. Fandíte této kapesní konzoli?

I just find this on Amazon Mexico 👀 pic.twitter.com/lGa6ViQL3V

— Alphabeat (@Alphabeat_g) May 28, 2021