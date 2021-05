Jak na Facebooku skrýt počet To se mi líbí

Společnost Facebook začala před nějakou dobou nazpátek u příspěvků na Instagramu skrývat počet srdíček a zhlédnutí u videí. Nejednalo se o nějakou chybu, nýbrž o novou „funkci“, která má zabránit odsuzování lidí podle toho, kolik mají tzv. čísel. Ono totiž fakt, že má někdo u příspěvku větší počet srdíček či zhlédnutí než někdo druhý, z dotyčného samozřejmě nedělá lepšího člověka. Facebook se k tomuto kroku rozhodl především pro zachování dobrého mentálního zdraví svých uživatelů. Dlouhou dobu se čekalo na to, až Facebook začne tuto možnost distribuovat mezi všechny uživatele – a ten den přišel včera.

Od včerejška si tedy můžete na Facebooku, ale i na Instagramu, skrýt počet srdíček, chcete-li To se mi líbí. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem můžete skrytí To se mi líbí a reakcí aktivovat na Facebooku, později si pak stejný postup předvedeme u Instagramu:

Prvně se na iPhonu přesuňte do aplikace Facebook.

Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním menu klepněte na ikonu tří čar.

Zobrazí se další obrazovka, kde sjeďte úplně dolů a klepněte na možnost Nastavení a soukromí.

a klepněte na možnost Tímto se zobrazí další možnosti, ve kterých zvolte možnost Nastavení.

Poté se ocitnete na další obrazovce, kde sjeďte o kus níže, až ke kategorii Nastavení kanálu vybraných příspěvků.

až ke kategorii Zde bude k dispozici možnost Počet reakcí (nebo podobně), na kterou klepněte.

(nebo podobně), na kterou klepněte. Pomocí přepínačů už pak jenom proveďte deaktivaci zobrazování reakcí.

Pokud výše uvedený postup nemůžete využít, jelikož určité kolonky nevidíte, tak nevěšte hlavu. Facebook novinky podobného typu vždy uvolňuje nějakým způsobem postupně, avšak bez jakéhokoliv řádu. To znamená, že například váš kamarád už novou funkci vidět může, zatímco ale vy nikoliv (a naopak). Jestliže možnosti nevidíte, zkuste aplikaci aktualizovat v App Storu, a poté ji z přepínače aplikací vypněte a opětovně zapněte. Jestliže ani poté možnosti neuvidíte, tak budete muset prostě a jednoduše trpělivě vyčkat – většinou maximálně několik týdnů. Jednoho dne se funkce opravdu objeví i vám.