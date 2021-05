Nová aktualizace dělá ze Surface Duo herní konzoli

Velmi zajímavá aktualizace dorazila na Surface Duo, čili „microsoftí“ tablet s duálním displejem. K dispozici je totiž nově služba Xbox Cloud Gaming, která z druhého displeje vytvoří ovladač k Xboxu. První pak slouží pochopitelně jako obrazovka. Leckdo si tedy při pohledu na níže umístěnou fotografii může vzpomenout na Nintendo DS. k dispozici je více než 50 herních titulů.

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4

— Panos Panay (@panos_panay) May 24, 2021