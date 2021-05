Majitelé iPadů Pro s Mini-LED displeji hlásí první závažné problémy

Kromě recenzentů se nové 12,9″ iPady Pro s mini LED displeji začínají dostávat do rukou i běžným zákazníkům a poměrně rychle se na webu začínají objevovat první problémy, kteří čerství majitele s novými iPady mají. Týkají se především hlavního taháku novinky – tedy u větší verze zcela nového mini LED displeje, který se dle některých uživatelů rozhodně nechová tak, jak očekávali.

Nafotili jsme rozdíl mezi Pro Display XDR vs. iPad Pro s XDR vs. iMac 5K vs. iPad Pro (2018)

Někteří uživatelé, ale i mnozí recenzenti si stěžují na tzv. blooming, který se objevuje v některých specifických případech a značně kazí kvalitu z celkového dojmu nového displeje. Blooming je jev, při kterém se okolo (světlých) vykreslovaných objektů na jinak zcela tmavém displeji objevují okolní záře, které jsou velmi rušivé a zároveň kazí celkový dojem z obrazu. Pro ilustraci si můžete prohlédnout příklady z obrázků, jež byly v uplynulých dnech nahrány na Twitter.

What can happen when you have 2,500 dimming zones. This is noticeable when you use iPad Pro 2021 in total darkness.

iPad Pro 2018 has less distracting blooming because the bloom covers a large area. And there's IPS glow.

More on this tomorrow https://t.co/yGqFwdeJwz pic.twitter.com/7q82vAvc5d

— Parka (@ParkaBlogs) May 21, 2021